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14:39, 3 июля 2024Россия

Появились подробности о причине смерти крановщика в кабине на высоте 32 этажей в Москве

Причиной смерти рабочего в кабине крана в Москве могли стать наркотики

Фото: АГН «Москва»

Причиной смерти крановщика в кабине на стройке жилищного комплекса в Москве могла стать передозировка наркотиками. Об этом пишет Baza в Telegram.

По информации источника издания, на теле 44-летнего мужчины обнаружили следы инъекций, а рядом нашли шприц и баночку с неизвестным веществом.

В свою очередь, Telegram-канал Shot выяснил, что тело рабочего находилось в небольшом месте для отдыха, организованном в кабине. Предварительно, оно могло пролежать внутри около четырех часов.

Ранее в сети появились кадры спуска тела мужчины в окно строящегося дома. На записи видно человека, висящего на тросе, протянутом из кабины к соседнему зданию.

О том, что в Москве крановщик потерял сознание в раскаленной на солнце кабине на высоте 32 этажей, стало известно утром 3 июля. Мужчину без чувств обнаружил его коллега. Добраться к вершине спасателям мешал ветер и нагревшаяся конструкция. Поднявшись, сотрудники экстренных служб обнаружили, что у мужчины остановилось сердце.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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