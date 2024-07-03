В Москве тело мужчины на тросе почти в 200 метрах над землей сняли на видео

В Москве крановщика с остановившимся сердцем на тросах спустили из кабины

В Москве тело мужчины на тросе на большой высоте сняли на видео. Снятую очевидцем видеозапись опубликовало издание «Регнум» в Telegram.

Крановщик потерял сознание на высоте 32-го этажа, у него остановилось сердце.

Для эвакуации тела было решено использовать трос. На кадрах видно человека, висящего на тросе, протянутом из кабины на крышу соседнего здания. Кабина расположена на высоте около 200 метров, уточняет издание.

Ранее в Махачкале рухнул строительный кран. Это произошло из-за сильного ветра, обрушившегося на Дагестан. В результате инцидента никто не пострадал.

