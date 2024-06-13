В российском городе рухнул строительный кран

В Махачкале ветер повалил строительный кран на стройплощадке

Сильный ветер повалил строительный кран на месте возведения жилого комплекса в Махачкале. Об этом сообщила пресс-служба минстроя Дагестана в Telegram-канале.

Инцидент произошел в микрорайоне Новая Пальмира. Пострадавших нет. В четверг, 13 июня, в городе разыгралась непогода: ветер, ливень, гроза. Также на улицах были повалены деревья.

Ранее в Новосибирске башенный кран упал на припаркованные автомобили, в результате чего одного человека спасти не удалось. Им оказалась крановщица, которая в момент ЧП находилась в кабине. Повреждения получили по меньшей мере восемь машин.