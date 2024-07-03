В Москве крановщик застрял в раскаленной на солнце кабине на высоте 32 этажа

В Москве крановщик потерял сознание на высоте 32 этажа

В Москве крановщик потерял сознание в раскаленной на солнце кабине на высоте 32 этажа. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, инцидент произошел на стройке жилого комплекса в Даниловском районе. Потерявшего сознание коллегу обнаружил поднявшийся на кран работник. По его словам, пострадавший «был холодный».

Как выяснил канал, сейчас спасатели пытаются эвакуировать крановщика, чтобы передать его медикам, однако этому мешает сильный ветер. Состояние мужчины неизвестно. Для помощи в спуске пострадавшего на место выдвинулся дополнительный расчет с альпинистским снаряжением.

В свою очередь, Mash пишет в Telegram, что спасателям удалось преодолеть половину конструкции, однако кран нагрелся, поэтому дальнейший подъем невозможен. Сотрудникам экстренных служб предстоит привязать пострадавшего к носилкам и спустить вниз.

Ранее в Нефтекамске шесть человек, в том числе трое детей, оказались заблокированы на обесточенном колесе обозрения, после удара молнии по территории местной электростанции. Всех россиян удалось спустить на землю. Пострадавших нет.