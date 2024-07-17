Стало известно об отказе одного из действующих губернаторов возглавить ХМАО

Ura.ru: курганский губернатор Шумков отказался возглавить ХМАО

Действующий губернатор Курганской области Вадим Шумков в начале года отказался от предложения возглавить Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО). Об этом стало известно Ura.ru.

Как отметили источники издания в Администрации президента, на решение у губернатора были свои причины. При этом Шумков остался на хорошем счету у Кремля.

«Его назначили в "красный" регион, где рейтинги всех властей были в минусовой зоне, и он смог сломать этот тренд. Теперь Курганская область стабильно "зеленая", и ничего не указывает, что это может измениться», — поделился один из собеседников.

Подразумевалось, что назначение в ХМАО было, как повышение. Кроме того, Шумкову было предложено предложить кандидатов на губернатора Курганской области из своей команды, отметил источник.

В мае сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении мэра Тюмени Руслана Кухарука временно-исполняющим обязанности (врио) главы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) вместо Натальи Комаровой.