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09:24, 17 июля 2024Россия

Стало известно об отказе одного из действующих губернаторов возглавить ХМАО

Ura.ru: курганский губернатор Шумков отказался возглавить ХМАО
Вадим Шумков

Вадим Шумков. Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Действующий губернатор Курганской области Вадим Шумков в начале года отказался от предложения возглавить Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО). Об этом стало известно Ura.ru.

Как отметили источники издания в Администрации президента, на решение у губернатора были свои причины. При этом Шумков остался на хорошем счету у Кремля.

«Его назначили в "красный" регион, где рейтинги всех властей были в минусовой зоне, и он смог сломать этот тренд. Теперь Курганская область стабильно "зеленая", и ничего не указывает, что это может измениться», — поделился один из собеседников.

Подразумевалось, что назначение в ХМАО было, как повышение. Кроме того, Шумкову было предложено предложить кандидатов на губернатора Курганской области из своей команды, отметил источник.

В мае сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении мэра Тюмени Руслана Кухарука временно-исполняющим обязанности (врио) главы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) вместо Натальи Комаровой.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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