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14:47, 17 июля 2024Ценности

Стилистка объяснила пристрастие 75-летней Аллы Пугачевой к джинсам

Стилист Темиралиева: Алла Пугачева носит джинсы для визуального омоложения

Фото: @maxgalkinru

Стилистка Наталья Темиралиева объяснила пристрастие певицы Аллы Пугачевой к джинсам. Ее комментарий публикует Teleprogramma.pro.

75-летняя исполнительница выбирает преимущественно данный предмет гардероба, поскольку он является универсальным. Так, брюки из денима подходят женщинам любой возрастной категории и уместны в большинстве ситуаций, отметила специалистка.

Кроме того, звезда использует указанные штаны, поскольку знает об их эффекте визуального омоложения. «Если мы вспомним историю джинсов, то раньше их носили матросы и рабочие, поскольку это неубиваемый костюм. Эти люди сильные, крепкие, молодые, поэтому и деним дает нам молодость, современность, интерес», — пояснила собеседница издания.

Ранее в июле российский стилист Влад Лисовец назвал тренды в одежде на лето 2024 года.

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      Алина Гостева
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