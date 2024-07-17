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14:24, 17 июля 2024Мир

Столтенберг объявил о назначении представителя НАТО на Украине

Столтенберг: представителем НАТО на Украине назначен Патрик Тернер
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Chris Kleponis / CNP / Consolidated News Photos / Globallookpress.com

Главным представителем Североатлантического альянса на Украине назначен экс-замгенсека по военной политике Патрик Тернер. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщается на официальном сайте альянса.

«Генсек объявил о назначении главного представителя НАТО на Украине — Патрика Тернера. Он приступит к исполнению своих обязанностей в Киеве в сентябре 2024 года», — отмечается в заявлении.

В частности, Тернер в качестве главного представителя альянса будет координатором взаимодействий НАТО с украинскими властями. Он также будет предоставлять военному блоку оценки и рекомендации по конфликту на Украине.

9 июля помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что НАТО направит нового высокопоставленного представителя на Украину. Он уточнил, что новый представитель «будет углублять институциональные отношения Киева с альянсом».

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      Дарья Устьянцева
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