В Белом доме заявили о планах НАТО направить нового представителя на Украину

Салливан: НАТО направит нового представителя на Украину для углубления отношений

НАТО направит нового высокопоставленного представителя на Украину, заявил помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. Его слова передает ТАСС.

Салливан уточнил, что новый представитель будет углублять институциональные отношения Киева с Североатлантическим альянсом, а также координировать взаимодействие между руководством НАТО и официальными лицами украинского правительства.

Кроме того, советник Белого дома сообщил о планах альянса по наращиванию поддержки Украины. В частности, планируется создание нового командования в Германии для координации военной помощи, которое начнет программу обучения, оснащения и развития вооруженных сил страны.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз отказался давать какие-либо точные указания, когда к Альянсу может присоединиться Украина. По его словам, Киеву сперва победить в противостоянии с Россией — это предварительное условие для будущего членства Украины в НАТО.