Стрельба из окон квартиры российского города попала на видео

Стрельба из окон квартиры в Петербурге попала на видео

Стрельба из окон квартиры в Петербурге попала на видео. Кадрами с «Лентой.ру» поделились в ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Одна из жительниц соседнего дома сняла, как из окна последнего этажа девятиэтажки появляется рука с пистолетом и стреляет в воздух. Инцидент произошел на бульваре Новаторов, 29.

Снимавшая видео женщина вызвала полицию. Прибывшие сотрудники задержали троих подозреваемых — 19-летнюю уроженку Саратова, которая учится на втором курсе техникума, и двоих безработных местных жителей в возрасте 20 и 23 лет. У них изъяли пневматический пистолет. Следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

В ведомстве сообщили, что во время стрельбы по деревьям подозреваемые повредили стеклопакет в кухонном окне одной из квартир, а также пассажирскую дверь припаркованного под окнами автомобиля.

Ранее в Омской области наркодилер-рецидивист открыл стрельбу по трем полицейским, пытавшимся его задержать.