Обнаружены 10 экзотических нейтронных звезд

В шаровом скоплении Terzan 5 обнаружили 10 экзотических нейтронных звезд

Астрономы Национальной радиоастрономической обсерватории Национального научного фонда США (NSF NRAO), Института гравитационной физики Общества Макса Планка (Институт Альберта Эйнштейна) и Института радиоастрономии Общества Макса Планка обнаружили 10 необычных нейтронных звезд в шаровом скоплении Terzan 5. Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.

Эти нейтронные звезды относятся к пульсарам — чрезвычайно плотным и быстро вращающимся объектам, которые испускают импульсы излучения в различных диапазонах благодаря наличию сильных магнитных полей. Пульсары в Terzan 5 обладают странными и экзотическими свойствами, что делает их особенно интересными для астрономических наблюдений.

Пульсары удалось обнаружить благодаря совместной работе телескопов Green Bank Национального научного фонда США (NSF GBT) и телескопа MeerKAT Южноафриканской радиоастрономической обсерватории. Телескоп Meerkat определил приблизительное местоположение каждого пульсара, отслеживая и измеряя скорость их вращения, а архивные данные NSF GBT позволили охарактеризовать пульсары и определить их астрофизические свойства.

Так, были найдены две нейтронные звезды-кандидата, вращающиеся вокруг друг друга в составе двойной системы. Такие системы являются крайне редкими: из 3600 известных пульсаров в галактике только 20 идентифицированы как двойные нейтронные звезды. В одной из таких систем может находиться новый рекордсмен среди самых быстро вращающихся пульсаров.

Астрономы также обнаружили три новых пульсаров-пауков, в дополнение к уже известным пяти в скоплении. В этих системах, называемых в зависимости от масс звезды-компаньона «красноспинниками» или «черными вдовами», пульсар создает мощный плазменный ветер, который сдувает вещество с соседней звезды.

Открытие этих необычных пульсаров позволяет ученым лучше понять шаровые скопления, нейтронные звезды и проверить общую теорию относительности Эйнштейна. Исследовательская группа планирует продолжить поиски новых пульсаров в Terzan 5 с поддержкой волонтеров, которые могут принять участие в проекте распределенных вычислений Einstein@Home.