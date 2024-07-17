Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:48, 17 июля 2024Наука и техника

Обнаружены 10 экзотических нейтронных звезд

В шаровом скоплении Terzan 5 обнаружили 10 экзотических нейтронных звезд

Фото: Casey Horner / Unsplash

Астрономы Национальной радиоастрономической обсерватории Национального научного фонда США (NSF NRAO), Института гравитационной физики Общества Макса Планка (Институт Альберта Эйнштейна) и Института радиоастрономии Общества Макса Планка обнаружили 10 необычных нейтронных звезд в шаровом скоплении Terzan 5. Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.

Эти нейтронные звезды относятся к пульсарам — чрезвычайно плотным и быстро вращающимся объектам, которые испускают импульсы излучения в различных диапазонах благодаря наличию сильных магнитных полей. Пульсары в Terzan 5 обладают странными и экзотическими свойствами, что делает их особенно интересными для астрономических наблюдений.

Пульсары удалось обнаружить благодаря совместной работе телескопов Green Bank Национального научного фонда США (NSF GBT) и телескопа MeerKAT Южноафриканской радиоастрономической обсерватории. Телескоп Meerkat определил приблизительное местоположение каждого пульсара, отслеживая и измеряя скорость их вращения, а архивные данные NSF GBT позволили охарактеризовать пульсары и определить их астрофизические свойства.

Так, были найдены две нейтронные звезды-кандидата, вращающиеся вокруг друг друга в составе двойной системы. Такие системы являются крайне редкими: из 3600 известных пульсаров в галактике только 20 идентифицированы как двойные нейтронные звезды. В одной из таких систем может находиться новый рекордсмен среди самых быстро вращающихся пульсаров.

Астрономы также обнаружили три новых пульсаров-пауков, в дополнение к уже известным пяти в скоплении. В этих системах, называемых в зависимости от масс звезды-компаньона «красноспинниками» или «черными вдовами», пульсар создает мощный плазменный ветер, который сдувает вещество с соседней звезды.

Открытие этих необычных пульсаров позволяет ученым лучше понять шаровые скопления, нейтронные звезды и проверить общую теорию относительности Эйнштейна. Исследовательская группа планирует продолжить поиски новых пульсаров в Terzan 5 с поддержкой волонтеров, которые могут принять участие в проекте распределенных вычислений Einstein@Home.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      «Киеву придется это принять». Почему решение Трампа по вице-президенту говорит о планах завершить конфликт на Украине?

      Мужчина поймал древнюю щуку и установил новый рекорд

      Опубликован прогноз по росту ключевой ставки

      Американская газета опубликовала «пророчество» Ванги о конце света в 2025 году

      Ректору БФУ предъявили обвинение в растрате 18 миллионов рублей

      ВСУ нанесли два удара по электроподстанциям в Запорожской области

      Москвичам назвали время прекращения египетских ночей

      Ким Кардашьян рассказала о самом странном испробованном ею способе бороться с псориазом

      На Западе назвали угрожающее украинским F-16 российское оружие

      Бывший помощник митрополита РПЦ обокрал его и обвинил в домогательствах. Иерарх заявил, что с него хотят состричь деньги

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше