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16:06, 17 июля 2024Путешествия

Трое нудистов решили позагорать на пляжах Сочи и попали на видео

Полиция Сочи задержала троих нудистов в ходе рейда на пляжах

Полиция и представители администрации Сочи провели рейды на пляжах города в поисках отдыхающих, которые нарушали правила приличия. Об этом правоохранители сообщили в Telegram-канале.

Сотрудники задержали троих человек, которые решили позагорать без одежды. На них составили административные протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Нудисты также попали на видео, которое публикуют стражи порядка.

Кроме того, в ходе рейда полицейские провели разъяснительные беседы с еще десятью посетителями пляжей в Лазаревском и Хостинском районах города.

«Подобные рейдовые мероприятия будут проводиться на пляжных территориях курорта на постоянной основе», — предупредили в полиции Сочи.

В США двое нудистов спасли туриста от мужчины, который напал на него паяльной лампой. Злоумышленник пытался обжечь отдыхающему лицо.

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      Мария Борисова
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