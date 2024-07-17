Трое нудистов решили позагорать на пляжах Сочи и попали на видео

Полиция Сочи задержала троих нудистов в ходе рейда на пляжах

Полиция и представители администрации Сочи провели рейды на пляжах города в поисках отдыхающих, которые нарушали правила приличия. Об этом правоохранители сообщили в Telegram-канале.

Сотрудники задержали троих человек, которые решили позагорать без одежды. На них составили административные протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Нудисты также попали на видео, которое публикуют стражи порядка.

Кроме того, в ходе рейда полицейские провели разъяснительные беседы с еще десятью посетителями пляжей в Лазаревском и Хостинском районах города.

«Подобные рейдовые мероприятия будут проводиться на пляжных территориях курорта на постоянной основе», — предупредили в полиции Сочи.

В США двое нудистов спасли туриста от мужчины, который напал на него паяльной лампой. Злоумышленник пытался обжечь отдыхающему лицо.