Двое нудистов остановили напавшего на туриста с паяльной лампой мужчину

Двое нудистов в США остановили напавшего на туриста мужчину

Двое нудистов в США остановили мужчину, напавшего на туриста с паяльной лампой в руках. Об этом сообщает The San Francisco Standard.

Уточняется, что инцидент произошел в квартале Кастро в Сан-Франциско, Калифорния, 2 июля. Пит Сферра и Ллойд Фишбек гуляли по улицам обнаженными, когда увидели, что 38-летний Зеро Трайболла нападает на туриста. Он пытался обжечь лицо отдыхающего паяльной лампой.

Сферра и Фишбек совместными усилиями остановили преступника и отобрали у него лампу. Трайболлу арестовала полиция.

В июне британский турист ввязался в драку возле ночного клуба в Испании и получил удар ножом. Мужчина поссорился с группой иностранцев из Северной Африки и Доминиканской Республики и был тяжело ранен, спасти его не удалось.