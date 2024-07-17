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19:43, 17 июля 2024Экономика

Центробанк объяснил решение выдать сотрудникам оружие

ЦБ: боевое оружие необходимо сотрудникам банка для охраны в новых регионах

Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости

Центробанк объяснил решение выдать некоторым своим сотрудникам боевое стрелковое оружие. Пресс-служба регулятора рассказала, то это необходимо для обеспечения безопасности работников в новых российских регионах, сообщает «Газета.ру».

Представители Банка России напомнили, что, согласно закону «Об оружии», ЦБ уже имеет право получать во временное пользование некоторые модели оружия. Новый проект постановления кабмина уточняет перечень должностей, на которых сотрудникам может выдаваться оружие. «Эта инициатива обсуждалась с Росгвардией в рамках комплекса вопросов, связанных с обеспечением охраны объектов и сотрудников Банка России в новых регионах РФ», — подчеркнули в Центробанке.

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Ранее стало известно, что несколько высокопоставленных сотрудников Банка России могут получить право на ношение боевого оружия. Согласно предложению Росгвардии, пистолет или пистолет-пулемет предполагается выдавать зампредам Центробанка, управляющим отделением (заместитель управляющего отделением), советникам зампредов, директорам департамента, заместителям директора департамента.

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