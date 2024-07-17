Высокопоставленным сотрудникам Центробанка решили раздать оружие

Росгвардия предложила выдать боевое оружие зампредам главы ЦБ и их советникам

Несколько высокопоставленных сотрудников Банка России могут получить право на ношение боевого оружия. Соответствующее предложение за авторством Росгвардии опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Пистолет или пистолет-пулемет хотят выдавать зампредам Центробанка, управляющим отделением (заместитель управляющего отделением), советникам зампредов, директорам департамента, заместителям директора департамента.

На председателя Банка России (должность занимает Эльвира Набиуллина) и трех ее первых зампредов разрешение не распространяется. Ранее пользоваться боевым оружием в Центробанке могли только сотрудники, отвечающие за безопасность и перевозку наличных средств. Причина намерения раздать оружие новым лицам не указана.

Очередное заседание совета директоров ЦБ состоится 26 июля. Подавляющее большинство экспертов сходятся во мнении, что регулятор повысит ключевую ставку с 16 до 17 или 18 процентов годовых, поскольку все основные параметры указывают на необходимость такого шага. Между тем в перспективе до конца года аналитики начали готовиться к росту ставки до 20 процентов, если предстоящее повышение не сработает.