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09:09, 16 июля 2024Экономика

Банки приготовились к росту ключевой ставки до 20 процентов

РБК: банки стали закладывать в прогнозы рост ставки до 20 процентов к концу года

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

До конца года ключевая ставка в России может вырасти больше, чем ожидается. Этот сценарий считается не слишком вероятным, но уже возможным. К такому выводу пришли аналитики Альфа-банка и опрошенные РБК эксперты.

По оценке кредитной организации, риторика по итогам ближайшего заседания совета директоров, который состоится 26 июля, изменится в сторону ужесточения даже с учетом повышения ставки. Возможно, среднесрочный прогноз регулятора будет предусматривать рост уже до 20 процентов.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев предположил, что ставка вырастет до 19-20 процентов с вероятностью 0,4. В свою очередь старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин оценивает вероятность повышения ставки до 20 процентов в 0,2.

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