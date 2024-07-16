Банки приготовились к росту ключевой ставки до 20 процентов

РБК: банки стали закладывать в прогнозы рост ставки до 20 процентов к концу года

До конца года ключевая ставка в России может вырасти больше, чем ожидается. Этот сценарий считается не слишком вероятным, но уже возможным. К такому выводу пришли аналитики Альфа-банка и опрошенные РБК эксперты.

По оценке кредитной организации, риторика по итогам ближайшего заседания совета директоров, который состоится 26 июля, изменится в сторону ужесточения даже с учетом повышения ставки. Возможно, среднесрочный прогноз регулятора будет предусматривать рост уже до 20 процентов.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев предположил, что ставка вырастет до 19-20 процентов с вероятностью 0,4. В свою очередь старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин оценивает вероятность повышения ставки до 20 процентов в 0,2.