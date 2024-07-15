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19:43, 15 июля 2024Экономика

Глава ВТБ допустил повышение ставки ЦБ до 18 процентов

Глава ВТБ Костин допустил повышение ключевой ставки до 18 процентов

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Банк России на очередном заседании может резко повысить ключевую ставку. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин, его цитирует ТАСС.

Он допустил, что ставка может быть увеличена сразу на 200 базисных пунктов (2 процентных пункта), до 18 процентов. «ЦБ уже неоднократно обещал ее повысить. Наверное, повысит», — отметил банкир в кулуарах Кавказского инвестиционного форума. Следующее заседание совета директоров регулятора запланировано на 26 июля.

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В июне Центробанк России в четвертый раз сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых, который был установлен в декабре 2023 года. Заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин ранее предупредил, что на следующем заседании совета директоров регулятора его участники будут обсуждать повышение ставки до 17 или даже до 18 процентов.

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