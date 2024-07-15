Глава ВТБ допустил повышение ставки ЦБ до 18 процентов

Глава ВТБ Костин допустил повышение ключевой ставки до 18 процентов

Банк России на очередном заседании может резко повысить ключевую ставку. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин, его цитирует ТАСС.

Он допустил, что ставка может быть увеличена сразу на 200 базисных пунктов (2 процентных пункта), до 18 процентов. «ЦБ уже неоднократно обещал ее повысить. Наверное, повысит», — отметил банкир в кулуарах Кавказского инвестиционного форума. Следующее заседание совета директоров регулятора запланировано на 26 июля.

В июне Центробанк России в четвертый раз сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых, который был установлен в декабре 2023 года. Заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин ранее предупредил, что на следующем заседании совета директоров регулятора его участники будут обсуждать повышение ставки до 17 или даже до 18 процентов.