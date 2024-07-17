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13:12, 17 июля 2024Бывший СССР

Украине предрекли потерю поддержки Запада

Associated Press: из-за неудач на фронте Украина может потерять поддержку Запада

Фото: Reuters

Киев может лишиться военной и финансовой помощи западных стран из-за неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. Об этом пишет Associated Press.

Издание отмечает, что шестимесячная задержка США в поставке вооружения Украине ослабила ВСУ. При этом Российская армия более многочисленная и лучше оснащена вооружением.

Также сообщается, что кандидатура Джей Ди Вэнса на пост вице-президента США уменьшает шансы Киева на получение помощи, так как он хочет сконцентрироваться на внутренних проблемах страны, а не на украинском конфликте. Его позиция согласуется со взглядами кандидата в президенты США Дональда Трампа, который заявил, что в случае избрания положит конец конфликту до дня инаугурации.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто предрек уничтожение Украины в случае продолжения боевых действий. Он также заявил, что стратегия Европейского союза и НАТО не принесла результатов в разрешении конфликта.

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      Илья Таксюр
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