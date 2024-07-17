«Умоляю, увольте». Журналистка возмутилась работой комментаторов «Матч ТВ» на финале Евро-2024. Что ей не понравилось?

Долецкая призвала уволить комментаторов Шнякина и Генича из-за финала Евро-2024

Бывший главный редактор российской версии журнала Vogue Алена Долецкая раскритиковала работу комментаторов «Матч ТВ» Дмитрия Шнякина и Константина Генича на финале чемпионата Европы по футболу, прошедшего 14 июля, вступив с ними в спор.

В перерыве финала Евро между Испанией и Англией Долецкая в своем Telegram-канале написала «умоляю, увольте комментаторов» и назвала Генича и Шнякина «позором для футбола, русской речи и оскорблением для ушей».

Долецкая раскритиковала комментаторов за отвлеченность от игры и вульгарные фразы

Спор между журналисткой и комментаторами начался на следующий день. Шнякин сперва в своем канале пояснил, что не знаком с Долецкой, но назвал ее пост занятным. А в комментариях к посту экс-главреда Vogue попросил ее уточнить претензии (заодно пояснив, что «инициировать увольнение вряд ли получится»).

Константин Генич Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Долецкая, поблагодарив комментатора за просьбу, в нескольких объемных пунктах попыталась объяснить, чем ей не понравилась работа Шнякина и Генича на финале.

По ее словам, те не уделяли должного внимания разбору игры и ее стратегии и слишком часто делились «маловнятными и скучными комментариями из прошлого, теряя описание текущей игры».

Поминутная аналитика, комментарии сложных и интересных моментов, разбор игровой техники — 90 процентов а «лирические отступления» — максимум 10 процентов. Но никак не наоборот Алена Долецкая журналистка

Также она раскритиковала некоторые характеристики, данные ряду игроков, — «дед-пенсионер», «ананасоголовый», «вот он вытирает макарошки на голове», «этот пенсионер в сандалиях Гермеса носится как угорелый», назвав подобные фразы вульгарными.

Кроме того, Долецкая вспомнила комментаторов Василия Уткина, Николая Озерова и Котэ Махарадзе, указав, что их работа всегда была лишена вульгарности и пошлости, а также привела множество примеров некорректных, по ее мнению, выражений, допущенных Шнякиным и Геничем в финале, указав конкретные минуты матча. Также ей не понравилась запоздалая или неверная реакция комментаторов на некоторые игровые моменты и то, что те, по ее мнению, слишком много внимания уделяли испанцам и слишком мало — англичанам.

Призыв к увольнению она назвала фигурой речи: «Хотя бы потому, что у меня нет ни малейшего соприкосновения со спортивными медиа и вашим руководством. И слава Богу».

Шнякин оправдал репортаж скучным финалом и разносторонними зрителями

Дмитрий Шнякин также написал объемный ответ на претензии Долецкой. «Выглядит куда более предметно, чем эмоциональная реакция "позорище", например», — поблагодарил он журналистку.

По его мнению, они с напарником не пропускали ключевые эпизоды игры, а «лирические отступления» от игры в виде историй и статистики он объяснил тем, что в футболе происходит много пауз, которые нужно заполнять. Плюс он оправдался тем, что первый тайм финала получился малособытийным.

Дмитрий Шнякин Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

При этом ему не понравилась формулировка «дилетанты» в отношении зрителей. «С чего вдруг делите публику на «дилетантов» и «профи»? Публика сейчас подкованная, сканирует все новости и прекрасно разбирается в игре. Иногда очень глубоко, аналитично», — указал Шнякин, пояснив, что одним зрителям нравятся тихие комментаторы, другим — темпераментные, а кому-то еще нужно как раз больше историй и юмора.

«Каждый слышит то, что хочет услышать. И не каждый слышит ушами Алены Долецкой, согласитесь», — резюмировал комментатор. В своем канале он добавил также, что относится к Долецкой с уважением, а претензию по отсутствию концентрации на игре назвал проблемой всех комментаторов, в том числе своей.

Константин Генич на спор отреагировал лишь словами: «Каждый имеет право. Точка. Занавес. Но даже я в ахере. Докопаться до мышей — мелочь в сыром подвале. По сравнению с этой великой мадам».