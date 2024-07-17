В Армении заявили о важности заключения мирного договора с Баку

В МИД Армении заявили о важности скорейшего заключения мирного договора с Баку

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян указал на важность скорейшего подписания мирного договора с Азербайджаном. Об этом он заявил на встрече в Нью-Йорке со своим ливанским коллегой Абдаллой Бу Хабибом, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

Уточняется, что Мирзоян представил усилия Еревана по достижению мира на Южном Кавказе. Кроме того, стороны обсудили вызовы на пути реализации мирной повестки и проделанную работу по подписанию договора между Арменией и Азербайджаном. Глава армянского МИД также обратил внимание на важность его подписания в ближайшее время.

Ранее Баку призвал армянскую сторону изменить конституцию и убрать из нее территориальные претензии к Азербайджану. Глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов также заявил, что количество нерешенных вопросов по мирному договору между Азербайджаном и Арменией существенно сократилось.

