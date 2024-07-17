Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:36, 17 июля 2024Бывший СССР

В Армении заявили о важности заключения мирного договора с Баку

В МИД Армении заявили о важности скорейшего заключения мирного договора с Баку

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян указал на важность скорейшего подписания мирного договора с Азербайджаном. Об этом он заявил на встрече в Нью-Йорке со своим ливанским коллегой Абдаллой Бу Хабибом, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

Уточняется, что Мирзоян представил усилия Еревана по достижению мира на Южном Кавказе. Кроме того, стороны обсудили вызовы на пути реализации мирной повестки и проделанную работу по подписанию договора между Арменией и Азербайджаном. Глава армянского МИД также обратил внимание на важность его подписания в ближайшее время.

Ранее Баку призвал армянскую сторону изменить конституцию и убрать из нее территориальные претензии к Азербайджану. Глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов также заявил, что количество нерешенных вопросов по мирному договору между Азербайджаном и Арменией существенно сократилось.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские жилые дома подверглись массовой атаке со стороны Украины

      SpaceX провела испытания 33 двигателей Raptor

      Трое нудистов решили позагорать на пляжах Сочи и попали на видео

      Стало известно о новом способе России обходить санкции против нефти

      Планы Германии сократить помощь Киеву вдвое связали с действиями Трампа

      Тренер назвал одно из самых сложных упражнений с собственным весом

      Письмо известного врача обнаружили в России

      В Харьковской области поразили более 700 энергообъектов

      Освобожденных из плена российских солдат сняли на видео

      Доля рубля в расчетах России с Европой обновила максимум

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше