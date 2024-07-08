МИД Азербайджана призвал Армению изменить конституцию

Байрамов: в Конституции Армении остаются территориальные претензии к Баку

Азербайджан призывает Армению изменить конституцию и убрать из нее территориальные претензии к Баку. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, передает Trend.

Байрамов заявил, что количество нерешенных вопросов по мирному договору между Азербайджаном и Арменией существенно сократилось. Дипломат добавил, что в конце июня Баку отправил Еревану новую редакцию соглашения.

«В Конституции Армении остаются территориальные претензии к соседним государствам», — заявил глава азербайджанского МИД. По мнению министра, этот фактор необходимо устранить, чтобы добиться полного мира.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил о готовности в ближайшее время заключить мирное соглашение с Азербайджаном. При этом Ереван, по словам дипломата, не видит аналогичной готовности со стороны Баку.