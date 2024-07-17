В Европе обеспокоились из-за скорой остановки транзита газа через Украину

Глава Союза промышленников Австрии Георг Книлль заявил, что власти его страны не подготовились на случай прекращения транзита российского природного газа через территорию Украины. Его слова приводит ТАСС.
Лидер отраслевого объединения, в частности, упрекнул главу австрийского Министерства энергетики (Минэнерго) Леонору Гевесслер за отсутствие конкретного плана действий на случай реализации подобного сценария. Газоснабжение республики, по мнению Книлля, в ближайшие годы продолжит оставаться под угрозой.
Он добавил, что требования австрийских властей к местным предприятиям найти в сжатые сроки альтернативных поставщиков топлива — «не та энергетическая политика, которую мы ожидали». Книлль также призвал местное правительство разработать стратегию диверсификации импорта топлива в республику. Подобная мера необходима для того, чтобы Австрия не впала в зависимость от одного иностранного поставщика.
Срок действия договора между российским энергохолдингом «Газпром» и концерном «Нафтогаз» истекает 31 декабря 2024 года. В середине марта глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что власти республики не намерены продлевать это соглашение.