В финансовом поведении россиян увидели одно противоречие

Экономист Надоршин: россияне ведут довольно расточительный образ жизни

Главный экономист консалтинговой компании ПФ «Капитал» Евгений Надоршин сравнил сбережения граждан России и Индии и упрекнул соотечественников в расточительности. Слова специалиста приводит «Царьград».

Надоршин указал, что в финансовом поведении россиян есть одно противоречие. Например, люди заявляют, что не верят государству и полагаются только на себя, однако всегда приходят за пособиями и ждут пенсии. «И это абсолютно нормально, но выясняется, что сбережений у очень большого количества предпенсионеров катастрофически недостаточно для того, чтобы обеспечить свою жизнь. Хотя многие из них до этого рассказывали, что им государство не нужно, что они сами везде все смогут», — обратил внимание на проблему эксперт.

По словам Надоршина, россияне плохо понимают, как грамотно полагаться на собственные ресурсы. Он отметил, что по количеству домохозяйств, людей, обладающих сбережениями, Россия уступает не только Японии, США, странам ЕС, но и Индии, где средний доход гораздо ниже, и формировать сбережения намного сложнее. «Видимо, мы ведем довольно расточительный образ жизни и во многом вынуждены в этом плане полагаться на государство», — резюмировал экономист.

По итогам первой половины 2024 года средний размер открытых в России банковских вкладов составил около 1,1 миллиона рублей.