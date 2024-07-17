В Германии украинец решил обманным способом заработать на соотечественниках

Tagesspiegel: украинец обманул своих соотечественников ради денег

Молодой украинец воспользовался положением своих соотечественников-беженцев и обманул их на 26 тысяч евро, предлагая себя в качестве помощника и переводчика по административным вопросам в Германии. Об этом сообщает газета Der Tagesspiegel.

«По версии следствия, украинец предлагал беженцам свои услуги помощника и переводчика в немецких центрах занятости с мая 2022 года. Он незаконно получил около 26 тысяч евро. Прокуратура Берлина уже предъявила ему обвинение в коммерческом мошенничестве», — передает издание.

По версии следствия, 33-летний мужчина получал рукописные доверенности, однако его соотечественники не знали об этом из-за незнания языка. Обладая этими возможностями он иногда подделывал договоры аренды и подавал заявки на получение субсидий на аренду для украинцев, которые он переводил на свой банковский счет или счет своей матери.

23 июня председатель земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге Александер Добриндт призвал ввести условие для пребывания украинцев в Германии. По его мнению, в стране должен действовать принцип — выход на работу в Германии или возвращение в безопасные районы Западной Украины.

