В Грузии более 100 неправительственных организаций оспорят закон об иноагентах

В Грузии 121 неправительственная организация оспорит закон об иноагентах

121 неправительственная организация (НПО) оспорит в Конституционном суде Грузии закон «О прозрачности иностранного влияния». Об этом заявил представитель НПО «Институт развития свободы информации» Георгий Давитури, передает ТАСС.

Он сообщил, что НПО обратятся к суду с ходатайством приостановить работу неконституционных норм закона.

Действие закона об иноагентах распространяется на НПО и СМИ, более 20 процентов финансирования которых поступает из-за границы. Они будут обязаны в январе каждого года предоставлять Министерству юстиции отчеты о доходах. В случае невыполнения этого обязательства им грозит штраф в размере 25 тысяч лари (более 800 тысяч рублей).

Ранее также президент Грузии Саломе Зурабишвили подала иск в Конституционный суд, чтобы отменить закон «О прозрачности иностранного влияния». Она назвала его антиконституционным.