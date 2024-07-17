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13:50, 17 июля 2024Бывший СССР

В Грузии более 100 неправительственных организаций оспорят закон об иноагентах

В Грузии 121 неправительственная организация оспорит закон об иноагентах

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

121 неправительственная организация (НПО) оспорит в Конституционном суде Грузии закон «О прозрачности иностранного влияния». Об этом заявил представитель НПО «Институт развития свободы информации» Георгий Давитури, передает ТАСС.

Он сообщил, что НПО обратятся к суду с ходатайством приостановить работу неконституционных норм закона.

Действие закона об иноагентах распространяется на НПО и СМИ, более 20 процентов финансирования которых поступает из-за границы. Они будут обязаны в январе каждого года предоставлять Министерству юстиции отчеты о доходах. В случае невыполнения этого обязательства им грозит штраф в размере 25 тысяч лари (более 800 тысяч рублей).

Ранее также президент Грузии Саломе Зурабишвили подала иск в Конституционный суд, чтобы отменить закон «О прозрачности иностранного влияния». Она назвала его антиконституционным.

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      Илья Таксюр
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