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18:20, 17 июля 2024Моя страна

В Художественной галерее Смоленска появился 140-летний мопс

Фото: Dennis Jarvis / Wikimedia

В Художественной галерее Смоленска появился портрет мопса 1884 года. Об этом сообщает «Смоленская народная газета».

Картина 140-летней давности авторства художника Петра Соколова пополнила постоянную экспозицию на втором этаже. По словам заведующей галереи Дарьи Ивановой, чтобы узнать историю полотна, специалистам предстоит поднимать архивы, документацию и источники поступления. Пока никто такое исследование не проводил.

Известно, что до выставления на всеобщее обозрение картина прошла реставрационные работы.

«Петр Соколов — анималист, который всю жизнь писал животных, в том числе собак. Работы Петра Соколова у нас также представлены в коллекции графики, однако в экспозиции их нет, потому что они находятся на выставках», — уточнила собеседница издания.

В ноябре 2023 года жители Челябинска воссоздали картины известных художников Леонардо да Винчи, Кустодиева и Серова, добавив в них новых персонажей — животных из местного приюта. При этом в качестве моделей и организаторов фотопроекта выступили сотрудники центра «Мой бизнес», а также сотрудники приюта «Наш дом».

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      Карина Черных
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