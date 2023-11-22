Жители Челябинска с животными воссоздали картины известных художников

Жители Челябинска с животными из приюта воссоздали картины Кустодиева и Серова

В рамках фотопроекта жители Челябинска воссоздали картины известных художников Леонардо да Винчи, Кустодиева и Серова, добавив в них новых персонажей — животных из местного приюта. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

В качестве моделей и организаторов фотопроекта выступили сотрудники центра «Мой бизнес», а также сотрудники приюта «Наш дом». Кошки и собаки, которым ищут хозяев, разместились у них на руках или рядом.

«Этим проектом хочется показать, что животному всегда есть место в нашей жизни — будь это Мона Лиза, таинственная незнакомка Крамского, рыцарь, купчиха с картины Кустодиева, девочка с персиками Серова, — животное вписывается в любые обстоятельства, если есть человек, готовый подарить ему дом, — уверены организаторы проекта из центра "Мой бизнес". — Мы хотим, чтобы люди обратили внимание на животных. Очень хочется, чтобы они обрели своих настоящих людей и по итогу уехали домой — особенно маленькие щенки, котята, которые доверяют нам и не понимают, почему их бросили».

Всего планируется создать 20 кадров — 20 картин, 20 героев и 20 бездомных животных. Затем готовые снимки превратят в настоящие картины и продадут на аукционе. Все вырученные средства передадут на благотворительность.

Ранее в ноябре в Челябинском музее изобразительных искусств открылась выставка «Импрессионизм в России. Живопись из собрания Государственного Русского музея». В музее показали 50 картин 28 художников, среди них «Базар» Константина Коровина, «Розовый куст после дождя» Михаила Ларионова, «Долина реки. Осень» Левитана.