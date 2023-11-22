Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:30, 22 ноября 2023Моя страна

Жители Челябинска с животными воссоздали картины известных художников

Жители Челябинска с животными из приюта воссоздали картины Кустодиева и Серова

Кадр: портал «Хорошие новости»

В рамках фотопроекта жители Челябинска воссоздали картины известных художников Леонардо да Винчи, Кустодиева и Серова, добавив в них новых персонажей — животных из местного приюта. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

В качестве моделей и организаторов фотопроекта выступили сотрудники центра «Мой бизнес», а также сотрудники приюта «Наш дом». Кошки и собаки, которым ищут хозяев, разместились у них на руках или рядом.

«Этим проектом хочется показать, что животному всегда есть место в нашей жизни — будь это Мона Лиза, таинственная незнакомка Крамского, рыцарь, купчиха с картины Кустодиева, девочка с персиками Серова, — животное вписывается в любые обстоятельства, если есть человек, готовый подарить ему дом, — уверены организаторы проекта из центра "Мой бизнес". — Мы хотим, чтобы люди обратили внимание на животных. Очень хочется, чтобы они обрели своих настоящих людей и по итогу уехали домой — особенно маленькие щенки, котята, которые доверяют нам и не понимают, почему их бросили».

Всего планируется создать 20 кадров — 20 картин, 20 героев и 20 бездомных животных. Затем готовые снимки превратят в настоящие картины и продадут на аукционе. Все вырученные средства передадут на благотворительность.

Ранее в ноябре в Челябинском музее изобразительных искусств открылась выставка «Импрессионизм в России. Живопись из собрания Государственного Русского музея». В музее показали 50 картин 28 художников, среди них «Базар» Константина Коровина, «Розовый куст после дождя» Михаила Ларионова, «Долина реки. Осень» Левитана.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Путин выступил на международном форуме G20. Что он сказал о СВО и переговорах с Украиной?

      ВСУ проигнорировали поручение Зеленского об ограничении воздушной тревоги

      Митрополит Тихон объяснил свое сравнение Крыма с Колымой

      Вора в законе Важу Кутаисского вместе с сообщниками задержали в США

      В Германии рассказали о новой военной помощи Украине

      Первый и последний вице-президент России перечислил три рефлекса россиян

      Посредники передали Израилю список заложников

      «Было бы глупо не уничтожить ее» Российский военный описал дуэль с женщиной-снайпером ВСУ

      Самойлова показала тело после перерыва в тренировках

      В России сравнили подорожание презервативов и гречки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости