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10:44, 17 июля 2024Бывший СССР

В Киеве нанесли ракетный удар по командному пункту СБУ

В силовых структурах сообщили о ракетном ударе по командному пункту СБУ в Киеве
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

В Киеве был нанесен ракетный удар по командному пункту Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В начале этой недели по военному объекту в Киеве был нанесен ракетный удар. Поражен командный пункт СБУ», — раскрыл подробности собеседник агентства.

В результате удара Киев потерял несколько офицеров СБУ. Кроме того, по информации силовых структур, легкое ранение получил первый замглавы украинской службы безопасности.

10 июля стало известно, что в Николаевской области при ударе по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) мог получить ранение мэр Вознесенска. По данным пророссийского подполья, глава города, чиновники и военные офицеры находились на территории склада украинской армии неподалеку от железнодорожного вокзала.

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      Екатерина Грищенко
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