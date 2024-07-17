В Киеве нанесли ракетный удар по командному пункту СБУ

В силовых структурах сообщили о ракетном ударе по командному пункту СБУ в Киеве

В Киеве был нанесен ракетный удар по командному пункту Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В начале этой недели по военному объекту в Киеве был нанесен ракетный удар. Поражен командный пункт СБУ», — раскрыл подробности собеседник агентства.

В результате удара Киев потерял несколько офицеров СБУ. Кроме того, по информации силовых структур, легкое ранение получил первый замглавы украинской службы безопасности.

10 июля стало известно, что в Николаевской области при ударе по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) мог получить ранение мэр Вознесенска. По данным пророссийского подполья, глава города, чиновники и военные офицеры находились на территории склада украинской армии неподалеку от железнодорожного вокзала.