Стало известно о возможном ранении мэра одного из украинских городов

В Николаевской области при ударе по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Вознесенске мог получить ранение мэр города. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Сообщают, что мэр Вознесенска ранен», — заявил представитель пророссийского подполья. По его словам, удар был нанесен по складу ВСУ, когда, по неподтвержденным данным, на его территории находились военные офицеры и городские чиновники.
Лебедев уточнил, что удар был зафиксирован неподалеку от железнодорожного вокзала Вознесенска. Он добавил, что как минимум одно пораженное здание было заполнено украинскими боеприпасами и беспилотниками.
Ранее в подполье сообщили об уничтожении под Запорожьем склада ВСУ с фугасами для автоматических станковых гранатометов. Он располагался в сарае частного дома в Малиновке.