Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:41, 10 июля 2024Бывший СССР

Стало известно о возможном ранении мэра одного из украинских городов

Лебедев: в Николаевской области мэр Вознесенска мог получить ранение
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Leo Correa / AP

В Николаевской области при ударе по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Вознесенске мог получить ранение мэр города. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Сообщают, что мэр Вознесенска ранен», — заявил представитель пророссийского подполья. По его словам, удар был нанесен по складу ВСУ, когда, по неподтвержденным данным, на его территории находились военные офицеры и городские чиновники.

Лебедев уточнил, что удар был зафиксирован неподалеку от железнодорожного вокзала Вознесенска. Он добавил, что как минимум одно пораженное здание было заполнено украинскими боеприпасами и беспилотниками.

Ранее в подполье сообщили об уничтожении под Запорожьем склада ВСУ с фугасами для автоматических станковых гранатометов. Он располагался в сарае частного дома в Малиновке.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные поразили секретный склад ВСУ. Там находились британские наемники и хранились ракеты

      Вывоз нефти из России и стран Центральной Азии снизился

      Нидерланды выделят Украине 300 миллионов евро на вооружение для F-16

      Валерию Меладзе предложили избавиться от виллы в Испании

      Находившийся в розыске за угрозу расправой россиянин напился и попался росгвардейцам

      В МИД России назвали момент для начала переговоров с Украиной

      Во время допроса россиянка укусила за грудь сотрудницу МВД

      Украинского миллиардера объявили в розыск в России

      Тренер назвал опасное в жаркую погоду физическое упражнение

      Молдавия обсудит с Еврокомиссией вступление в ЕС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше