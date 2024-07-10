Стало известно о возможном ранении мэра одного из украинских городов

Лебедев: в Николаевской области мэр Вознесенска мог получить ранение

В Николаевской области при ударе по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Вознесенске мог получить ранение мэр города. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Сообщают, что мэр Вознесенска ранен», — заявил представитель пророссийского подполья. По его словам, удар был нанесен по складу ВСУ, когда, по неподтвержденным данным, на его территории находились военные офицеры и городские чиновники.

Лебедев уточнил, что удар был зафиксирован неподалеку от железнодорожного вокзала Вознесенска. Он добавил, что как минимум одно пораженное здание было заполнено украинскими боеприпасами и беспилотниками.

Ранее в подполье сообщили об уничтожении под Запорожьем склада ВСУ с фугасами для автоматических станковых гранатометов. Он располагался в сарае частного дома в Малиновке.