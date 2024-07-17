В Киргизии объяснили арест родственников президента и главы ГКНБ

Пресс-секретарь главы Киргизии Алагозов объяснил арест родственника президента

Задержание племянника президента Киргизии Садыра Жапарова Улана Жапарова и неназванного свояка главы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики Камчыбека Ташиева связаны с различными делами. Арест родственников высшего руководства страны объяснил в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) пресс-секретарь киргизского лидера Аскат Алагозов.

«Президент Садыр Жапаров придерживается неизменной позиции, что те, кто совершает преступные действия, должны нести ответственность в соответствии с законодательством независимо от их должности и социального статуса», — говорится в публикации представителя главы государства.

Он отметил, что дополнительная информация о задержании родственников Жапарова и Ташиева будет представлена позже.

Ранее стало известно, что ГКНБ арестовал племянника Жапарова по делу о причинении материального ущерба в особо крупном размере. Улан Жапаров заключен под стражу до 19 августа.