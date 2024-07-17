Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:30, 17 июля 2024Бывший СССР

В Киргизии задержали племянника президента

ГКНБ Киргизии задержал племянника президента Садыра Жапарова Улана

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержал Улана Жапарова, племянника президента республики Садыра Жапарова. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Кыргызстан».

«Он обвиняется в совершении тяжкого преступления, потерпевшей стороне был причинен материальный ущерб в особо крупном размере. Родственника главы государства заключили под стражу до 19 августа», — говорится в публикации.

В июне 2023 года Улана Жапарова уже задерживали в связи с делом о коррупции, однако в октябре отпустили под домашний арест.

Ранее президент Жапаров извинился за племянницу Лазат Нуркужоеву, похваставшуюся в социальных сетях пышной помолвкой. Тогда он выразил надежду, что пара сделает правильные выводы, столкнувшись с народной критикой.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила по командному пункту в Киеве. Ранен первый замглавы СБУ

      Названы способы защититься при утечке пароля в Сеть

      Выдворенного из Турции вора в законе задержали в Москве

      Заставившую сына выпить средство для очистки жира россиянку отправили в СИЗО

      Европа изучит сближающийся с Землей астероид

      На Украине сравнили вступление в НАТО с колонизацией Марса

      Оператор БПЛА раскрыл подробности о технике ВСУ под Харьковом

      В России безногому ветерану СВО отказали в повторной операции со словами «само заживет»

      Полиция устроила засаду на обманувших бойца СВО аферистов

      Депутат Рады предложил объявить о сохранении энергодефицита на Украине в ближайшие годы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше