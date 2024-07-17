В Киргизии задержали племянника президента

ГКНБ Киргизии задержал племянника президента Садыра Жапарова Улана

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержал Улана Жапарова, племянника президента республики Садыра Жапарова. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Кыргызстан».

«Он обвиняется в совершении тяжкого преступления, потерпевшей стороне был причинен материальный ущерб в особо крупном размере. Родственника главы государства заключили под стражу до 19 августа», — говорится в публикации.

В июне 2023 года Улана Жапарова уже задерживали в связи с делом о коррупции, однако в октябре отпустили под домашний арест.

Ранее президент Жапаров извинился за племянницу Лазат Нуркужоеву, похваставшуюся в социальных сетях пышной помолвкой. Тогда он выразил надежду, что пара сделает правильные выводы, столкнувшись с народной критикой.

