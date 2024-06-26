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11:24, 26 июня 2024Бывший СССР

Президент Киргизии извинился за племянницу

Президент Киргизии Жапаров извинился за племянницу, похваставшуюся помолвкой

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент Киргизии Садыр Жапаров извинился за племянницу Лазат Нуркужоеву, похваставшуюся в социальных сетях пышной помолвкой. Об этом сообщает «Sputnik Кыргызстана».

«Близкие руководства страны должны быть примером для других. Я часто повторяю, что нужно остановить расточительство. Будущий зять мог как минимум поддержать меня и подумать, прежде чем делать такое предложение», — заявил глава киргизского государства.

Он выразил надежду, что пара сделает правильные выводы, столкнувшись с народной критикой.

Ранее суд Ошской области Киргизии приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы за участие в российской специальной военной операции на территории Украины. Гражданин был признан виновным по статье уголовного кодекса об участии в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства.

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      Глеб Палехов
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