В Китае захотели разрешить оплату картой «Мир»

«Известия»: Россия и Китай изучают возможность сотрудничества по карте «Мир»

Власти России и Китая рассматривают возможность сотрудничества по карте «Мир». Об этом сообщил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй в интервью газете «Известия».

По словам дипломата, для привлечения путешественников из-за границы Пекин продолжает улучшать условия передвижения, в том числе выпускает «Заключения о дальнейшей оптимизации платежных услуг для повышения удобства оплаты». Это позволяет привязывать зарубежные банковские карты к платежным платформам КНР, отметил он.

Ранее посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров заявил, что в Венесуэле можно будет расплачиваться картами платежной системы «Мир», а одним из первых мест, где это будет возможно, скорее всего, станет остров Маргарита.