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02:17, 17 июля 2024Экономика

В Китае захотели разрешить оплату картой «Мир»

«Известия»: Россия и Китай изучают возможность сотрудничества по карте «Мир»

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Власти России и Китая рассматривают возможность сотрудничества по карте «Мир». Об этом сообщил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй в интервью газете «Известия».

По словам дипломата, для привлечения путешественников из-за границы Пекин продолжает улучшать условия передвижения, в том числе выпускает «Заключения о дальнейшей оптимизации платежных услуг для повышения удобства оплаты». Это позволяет привязывать зарубежные банковские карты к платежным платформам КНР, отметил он.

Ранее посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров заявил, что в Венесуэле можно будет расплачиваться картами платежной системы «Мир», а одним из первых мест, где это будет возможно, скорее всего, станет остров Маргарита.

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      Юлия Мискевич
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