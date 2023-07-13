В Венесуэле захотели разрешить оплату картой «Мир»

Посол РФ в Венесуэле анонсировал оплату картами «Мир» на острове Маргарита

Посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров заявил, что в Венесуэле можно будет расплачиваться картами платежной системы «Мир», а одним из первых мест, где это будет возможно, скорее всего, станет остров Маргарита. Слова дипломата приводит РИА Новости.

Мелик-Багдасаров отметил, что вскоре каждому приехавшему на остров россиянину можно будет расплатиться картой «Мир» в любом месте. Пока такой возможности нет — это связано с техническими вопросами, однако все основные юридические моменты уже улажены, подчеркнул он. «Конечно, Маргарите как наиболее привлекательному пункту для российских туристов будет отдавать приоритет. Турпоток туда измеряется десятками тысяч людей», — сказал дипломат.

Также собеседник агентства подчеркнул, что венесуэльцы сделают все возможное, чтобы карта «Мир» работала как можно в больших пунктах. Что касается остальных мест в стране, то в Каракасе тактже в тестовом режиме принимаются эти карты. «Это не значит, что можно пойти в любой магазин и заплатить, но работа над этим ведется», — добавил посол.