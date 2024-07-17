В Крыму начались веерные отключения электроэнергии

«Крымэнерго» начала веерные отключения в субъекте из-за аномальной жары

Компания «Крымэнерго» сообщила о введении веерных отключений в Крыму в связи повышенным энергопотреблением, перегрузками из-за аномальной жары, передает РИА Новости.

Мера затронула Ялту, Алушту, Феодосию, Керчь, Судак и 30 крупных поселках для минимизации перегрузки оборудования. В Севастополе «Севастопольэнерго» также заявила об отключениях в связи с перегрузками.

Жителей региона попросили экономить электроэнергию и и выключать лишние электроприборы.

Ранее сообщалось, что несколько миллионов человек на юге России лишились света из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на атомной электростанции (АЭС) в Ростове-на-Дону. Причиной признали неполадки в турбогенераторе и последующее отключение одного из энергоблоков Ростовской АЭС — она питает весь Южный федеральный округ.