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05:58, 17 июля 2024Россия

В Крыму начались веерные отключения электроэнергии

«Крымэнерго» начала веерные отключения в субъекте из-за аномальной жары

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Компания «Крымэнерго» сообщила о введении веерных отключений в Крыму в связи повышенным энергопотреблением, перегрузками из-за аномальной жары, передает РИА Новости.

Мера затронула Ялту, Алушту, Феодосию, Керчь, Судак и 30 крупных поселках для минимизации перегрузки оборудования. В Севастополе «Севастопольэнерго» также заявила об отключениях в связи с перегрузками.

Жителей региона попросили экономить электроэнергию и и выключать лишние электроприборы.

Ранее сообщалось, что несколько миллионов человек на юге России лишились света из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на атомной электростанции (АЭС) в Ростове-на-Дону. Причиной признали неполадки в турбогенераторе и последующее отключение одного из энергоблоков Ростовской АЭС — она питает весь Южный федеральный округ.

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      Юлия Мискевич
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