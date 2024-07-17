В Литве заявили об отсутствии возможности разместить немецкую бригаду

В Литве не успеют построить инфраструктуру для немецких солдат к 2027 году

Вильнюс не успеет закончить строительство инфраструктуры для размещения солдат немецкой армии к 2027 году, как планировалось ранее. Об этом сообщил министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас, передает издание Baltnews в своем Telegram-канале.

Он заявил, что окончательное развертывание бригады может состояться в конце 2028-го или начале 2029 года.

До этого Касчюнас сообщил, что размещение иностранной бригады обойдется Вильнюсу в 800 миллионов евро.

Ранее в Литве планировали увеличить личный состав группы бундесвера до 150 человек. Около 80 процентов подразделения разместят на полигоне у населенного пункта Руднинкай на юге Литвы, остальную часть — в Рукле в центре страны.