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15:06, 17 июля 2024Бывший СССР

В Литве заявили об отсутствии возможности разместить немецкую бригаду

В Литве не успеют построить инфраструктуру для немецких солдат к 2027 году

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Globallookpress.com

Вильнюс не успеет закончить строительство инфраструктуры для размещения солдат немецкой армии к 2027 году, как планировалось ранее. Об этом сообщил министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас, передает издание Baltnews в своем Telegram-канале.

Он заявил, что окончательное развертывание бригады может состояться в конце 2028-го или начале 2029 года.

До этого Касчюнас сообщил, что размещение иностранной бригады обойдется Вильнюсу в 800 миллионов евро.

Ранее в Литве планировали увеличить личный состав группы бундесвера до 150 человек. Около 80 процентов подразделения разместят на полигоне у населенного пункта Руднинкай на юге Литвы, остальную часть — в Рукле в центре страны.

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      Илья Таксюр
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