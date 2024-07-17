В Литве заявили об отсутствии возможности разместить немецкую бригаду

Вильнюс не успеет закончить строительство инфраструктуры для размещения солдат немецкой армии к 2027 году, как планировалось ранее. Об этом сообщил министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас, передает издание Baltnews в своем Telegram-канале.
Он заявил, что окончательное развертывание бригады может состояться в конце 2028-го или начале 2029 года.
До этого Касчюнас сообщил, что размещение иностранной бригады обойдется Вильнюсу в 800 миллионов евро.
Ранее в Литве планировали увеличить личный состав группы бундесвера до 150 человек. Около 80 процентов подразделения разместят на полигоне у населенного пункта Руднинкай на юге Литвы, остальную часть — в Рукле в центре страны.