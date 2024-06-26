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12:19, 26 июня 2024Бывший СССР

Эстония закупит для Молдавии дроны на миллионы евро в ущерб своему бюджету

Baltnews: Эстония закупит для Молдавии дроны на 10 миллионов евро

Фото: Jarod Grey / Shutterstock / Fotodom

Эстония собралась закупить для Молдавии дроны на несколько миллионов евро. Об этом сообщает издание Baltnews в Telegram-канале.

По информации журналистов, прибалтийская республика приобретет для Кишинева беспилотники на 10 миллионов евро (около 936 миллионов рублей) в ущерб своему бюджету. В июне в Эстонии заявляли о нехватке 1,6 миллиарда евро (около 150 миллиардов рублей) для покупки ракет ATACMS, управляемых реактивных снарядов калибра 227 миллиметров, артиллерийских снарядов и ракет точного наведения.

Ранее стало известно об отложенных Эстонией расходах на закупку транспорта и средств связи. Также Минобороны республики решило сократить свое участие в иностранных миссиях. Причиной этого стала необходимость увеличения закупки боеприпасов.

Кроме того, в Таллине назвали необязательным обещание о предоставлении 100 миллионов евро в год Киеву. В МИД прибалтийской республики заявили, что соглашение, которое будет заключено президентами стран, не налагает на Эстонию или Украину юридические обязательства.

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      Екатерина Грищенко
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