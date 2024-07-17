Молдавский политик Шор: решение Кишинева признать Россию угрозой — безумие

Решение Кишинева признать Россию главной угрозой для Молдавии в новой Стратегии национальной обороны — это безумие. Политику правительства президента республики Майи Санду назвал в Telegram сумасшествием оппозиционный молдавский политик Илан Шор.

«Если раньше Майя Санду была просто лгуньей, то теперь она натурально свихнулась. Контролируемое ею правительство приняло новую Стратегию национальной обороны, где Россия названа главной угрозой», — заявил политик.

Он отметил, что помочь экономическому росту Молдавии может только сотрудничество с Россией, однако западные эксперты правительства Санду готовы согласовать траты бюджета исключительно на оборону.

Ранее правительство Молдавии приняло обновленную Стратегию национальной обороны. В соответствии с документом Кишинев признает Москву экзистенциальной угрозой для безопасности республики.