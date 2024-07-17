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09:13, 17 июля 2024Бывший СССР

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области были повреждены объекты инфраструктуры

Глава ОВА Федоров: в Запорожской области были повреждены объекты инфраструктуры

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области были поражены объекты инфраструктуры. Об этом в своем Telegeram-канале сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.

Какие именно объекты были повреждены, а также где они находятся, Федоров не уточнил. По словам главы ОВА Запорожской области, в результате никто не пострадал.

Суммарно за сутки в подконтрольной Киеву части региона, по информации Федорова, под ударом оказались 11 населенных пунктов.

15 июля стало известно о повреждении на Украине промышленного предприятия. Объект находился в Никопольском районе Днепропетровской области. Информацию об ударе подтвердил глава ОВА региона Сергей Лысак.

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      Екатерина Грищенко
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