В Подмосковье полиция начала поиск поджигателей электровоза

Неизвестные подожгли электровоз в Одинцово

В подмосковном Одинцово неизвестные подожгли электровоз. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, около трех часов ночи работники заметили возгорание в кабине электровоза, стоявшего на станции «Петелино» Смоленского направления. Прибывшие пожарные в течение получаса потушили огонь.

Площадь пожара составила пять квадратных метров. Полиция начала поиск поджигателей.

11 июля Федерация еврейских общин России (ФЕОР) сообщила, что в Обнинске Калужской области неизвестные подожгли электроподстанцию в синагоге.