Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:23, 17 июля 2024Силовые структуры

В Подмосковье полиция начала поиск поджигателей электровоза

Неизвестные подожгли электровоз в Одинцово

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В подмосковном Одинцово неизвестные подожгли электровоз. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, около трех часов ночи работники заметили возгорание в кабине электровоза, стоявшего на станции «Петелино» Смоленского направления. Прибывшие пожарные в течение получаса потушили огонь.

Площадь пожара составила пять квадратных метров. Полиция начала поиск поджигателей.

11 июля Федерация еврейских общин России (ФЕОР) сообщила, что в Обнинске Калужской области неизвестные подожгли электроподстанцию в синагоге.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила по командному пункту в Киеве. Ранен первый замглавы СБУ

      Названы способы защититься при утечке пароля в Сеть

      Выдворенного из Турции вора в законе задержали в Москве

      Заставившую сына выпить средство для очистки жира россиянку отправили в СИЗО

      Европа изучит сближающийся с Землей астероид

      На Украине сравнили вступление в НАТО с колонизацией Марса

      Оператор БПЛА раскрыл подробности о технике ВСУ под Харьковом

      В России безногому ветерану СВО отказали в повторной операции со словами «само заживет»

      Полиция устроила засаду на обманувших бойца СВО аферистов

      Депутат Рады предложил объявить о сохранении энергодефицита на Украине в ближайшие годы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше