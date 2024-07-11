В российском регионе неизвестные подожгли электроподстанцию в синагоге

В Калужской области неизвестные подожгли электроподстанцию в синагоге

В Обнинске Калужской области неизвестные подожгли электроподстанцию в синагоге. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации еврейских общин России (ФЕОР).

Это произошло вечером 10 июля. В результате сгорела генераторная будка. Нападавшие также хотели забраться в синагогу — они попытались разбить окна и вскрыть дверь, но не смогли это сделать. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

Президент ФЕОР раввин Александр Борода подчеркнул, что нельзя оставить этот инцидент без внимания, так как он может спровоцировать целую цепочку нападений со стороны радикалов. Атаки на религиозный объект — это экстремизм, отметил он.

23 июня террористы напали на синагогу и храм в Дербенте. Одновременно с этим произошла атака на полицейских в Махачкале.