Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:22, 17 июля 2024Силовые структуры

В Подмосковье силовики вышли на след воровки при помощи брошенного ею окурка

В Подмосковье полиция вышла на след воровки по ДНК на оставленном ею окурке

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Московской области полиция при помощи брошенного на улице окурка установила личность женщины, причастной к краже денег из квартиры 84-летнего жителя Сергиева Посада. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по области.

В ведомстве рассказали, что домой к пенсионеру пришли две женщины, которые представились социальными работницами. Они заявили, что в силу вступила денежная реформа, которая предполагает замену купюр старого образца на новые. Под предлогом сверки серийных номеров банкнот женщины убедили мужчину впустить их в квартиру и показать все сбережения.

Мужчина поверил и достал из серванта свои накопления. «Соцработницы» осмотрели деньги и сказали, что их замена не требуется. После одна из них пригласила пенсионера пройти на кухню, а вторая в это время похитила 200 тысяч рублей. Далее злоумышленницы скрылись, а хозяин, обнаружив пропажу, обратился в полицию.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ. На след одной из подозреваемых правоохранители вышли при помощи ее вредной привычки и камеры видеонаблюдения.

На записи с камеры силовики увидели, что одна из «соцработниц» перед тем, как зайти к пенсионеру, выкурила сигарету и выбросила ее на улице у подъезда. Эксперты-криминалисты обнаружили и изъяли окурок, а затем провели химико-биологическое исследование и выделили ДНК-профиль подозреваемой. Он совпал с генотипом 44-летней жительницы Рязанской области, ранее судимой за имущественные преступления. Женщину задержали на одном из железнодорожных вокзалов в Москве. Ее отправили под стражу. Сообщницу сейчас ищут.

Ранее житель английского города Ларкфилд, графство Кент, установил у себя в спальне камеру, чтобы понять, кто ворует у него деньги, и увидел на записи своего лучшего друга.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      «Киеву придется это принять». Почему решение Трампа по вице-президенту говорит о планах завершить конфликт на Украине?

      Мужчина поймал древнюю щуку и установил новый рекорд

      Опубликован прогноз по росту ключевой ставки

      Американская газета опубликовала «пророчество» Ванги о конце света в 2025 году

      Ректору БФУ предъявили обвинение в растрате 18 миллионов рублей

      ВСУ нанесли два удара по электроподстанциям в Запорожской области

      Москвичам назвали время прекращения египетских ночей

      Ким Кардашьян рассказала о самом странном испробованном ею способе бороться с псориазом

      На Западе назвали угрожающее украинским F-16 российское оружие

      Бывший помощник митрополита РПЦ обокрал его и обвинил в домогательствах. Иерарх заявил, что с него хотят состричь деньги

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше