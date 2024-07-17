В Подмосковье силовики вышли на след воровки при помощи брошенного ею окурка

В Подмосковье полиция вышла на след воровки по ДНК на оставленном ею окурке

В Московской области полиция при помощи брошенного на улице окурка установила личность женщины, причастной к краже денег из квартиры 84-летнего жителя Сергиева Посада. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по области.

В ведомстве рассказали, что домой к пенсионеру пришли две женщины, которые представились социальными работницами. Они заявили, что в силу вступила денежная реформа, которая предполагает замену купюр старого образца на новые. Под предлогом сверки серийных номеров банкнот женщины убедили мужчину впустить их в квартиру и показать все сбережения.

Мужчина поверил и достал из серванта свои накопления. «Соцработницы» осмотрели деньги и сказали, что их замена не требуется. После одна из них пригласила пенсионера пройти на кухню, а вторая в это время похитила 200 тысяч рублей. Далее злоумышленницы скрылись, а хозяин, обнаружив пропажу, обратился в полицию.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ. На след одной из подозреваемых правоохранители вышли при помощи ее вредной привычки и камеры видеонаблюдения.

На записи с камеры силовики увидели, что одна из «соцработниц» перед тем, как зайти к пенсионеру, выкурила сигарету и выбросила ее на улице у подъезда. Эксперты-криминалисты обнаружили и изъяли окурок, а затем провели химико-биологическое исследование и выделили ДНК-профиль подозреваемой. Он совпал с генотипом 44-летней жительницы Рязанской области, ранее судимой за имущественные преступления. Женщину задержали на одном из железнодорожных вокзалов в Москве. Ее отправили под стражу. Сообщницу сейчас ищут.

Ранее житель английского города Ларкфилд, графство Кент, установил у себя в спальне камеру, чтобы понять, кто ворует у него деньги, и увидел на записи своего лучшего друга.