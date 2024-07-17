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12:10, 17 июля 2024Силовые структуры

В России завели дело из-за строительства многоквартирного дома плохого качества

СК возбудил дело против экс-главы «Ипотечной корпорации» Чувашии из-за дома

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело против бывшего гендиректора компании «Специализированный застройщик "Ипотечная корпорация Чувашской Республики"» Алексея Антонова из-за строительства многоквартирного дома, непригодного для проживания и подлежащего сносу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Основанием для расследования стала коллективная жалоба жителей поселка Урмары, среди которых были участники долевого строительства, сироты и граждане, имеющие право на переселение из аварийного жилья. Граждане рассказали о затянувшемся строительстве многоквартирного жилого дома, в котором были их квартиры.

В результате проверки СК выявил признаки превышения должностных полномочий со стороны Антонова. По версии следствия, в сентябре 2022 года «Ипотечная корпорация» заключила договор на возведение жилого дома в поселке Урмары. Однако Минстрой республики выявил нарушения, из-за которых дом нельзя было строить дальше, но Антонов дал указание продолжить работы. В итоге возведенное здание нельзя ввести в эксплуатацию, так как оно непригодно для проживания и подлежит сносу.

Ущерб от действий Антонова оценен в 40 миллионов рублей. По делу проходят свыше 30 потерпевших. Часть из них расселены в благоустроенные жилые помещения надлежащего качества, местные власти сейчас решают вопрос в отношении остальных дольщиков.

12 июля сообщалось, что суд арестовал двух заместителей председателя правительства Ивановской области Ирину Эрмиш и Сергея Зобнина, обвиняемых в превышении полномочий.

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      Любовь Ширижик
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