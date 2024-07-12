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15:19, 12 июля 2024Силовые структуры

Суд арестовал двух зампредов правительства Ивановской области

Двух зампредов правительства Ивановской области поместили в СИЗО на два месяца

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Суд арестовал двух заместителей председателя правительства Ивановской области Ирину Эрмиш и Сергея Зобнина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Их поместили в СИЗО на два месяца.

О задержании высокопоставленных сотрудников регионального правительства стало известно ранее 12 июля. Они обвиняются по пунктам «г», «е» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности»).

По данным ведомства, фигуранты заключили с компанией госконтракты на капитальный ремонт на 805 миллионов рублей, но похитили большую часть денег.

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      Екатерина Кашурникова
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