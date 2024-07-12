Стали известны подробности о задержанных зампредах правительства Ивановской области

Два зампреда правительства Ивановской области обвиняются в превышении полномочий

В Ивановской области задержали двух зампредов правительства региона Ирину Эрмиш и Сергея Зобнина. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на УФСБ по региону.

Высокопоставленные сотрудники регионального правительства обвиняются по пунктам «г,е» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») и по части 5 статьи 33, пунктов «г,е» части 3 статьи 286 («Покушение на превышение должностных полномочий») УК РФ.

По данным ведомства, фигуранты заключили с компанией госконтракты на капитальный ремонт на 805 миллионов рублей, но похитили большую часть денег. Сейчас решается вопрос об аресте задержанных.