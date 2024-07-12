Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:14, 12 июля 2024Силовые структуры

Стали известны подробности о задержанных зампредах правительства Ивановской области

Два зампреда правительства Ивановской области обвиняются в превышении полномочий

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Ивановской области задержали двух зампредов правительства региона Ирину Эрмиш и Сергея Зобнина. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на УФСБ по региону.

Высокопоставленные сотрудники регионального правительства обвиняются по пунктам «г,е» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») и по части 5 статьи 33, пунктов «г,е» части 3 статьи 286 («Покушение на превышение должностных полномочий») УК РФ.

По данным ведомства, фигуранты заключили с компанией госконтракты на капитальный ремонт на 805 миллионов рублей, но похитили большую часть денег. Сейчас решается вопрос об аресте задержанных.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Контрактник открыл стрельбу в воинской части в Белгородской области и сбежал с автоматом. Есть погибшие

      В Японии предрекли России высокую цену за украинский конфликт

      Tesla перенесет презентацию своей главной разработки

      В Раде допустили возможность мобилизации ограниченно годных украинцев моложе 25 лет

      Двое мигрантов удерживали и истязали в квартире 16 детей

      Врач оценила допустимость алкоголя для пытающихся похудеть

      Обвиняемую по делу о фейках о Российской армии педиатра из Москвы восстановили на работе

      Сбежавшего с места ДТП российского чиновника наказали

      В Казахстане предотвратили теракт в госучреждении

      На Украине заявили о желании получить 130 истребителей F-16

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше