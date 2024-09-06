Суд смягчил меру арестованной зампреду правительства Ивановской области Эрмиш

В Иванове суд отправил зампреда правительства Эрмиш под домашний арест

В Иванове Октябрьский районный суд смягчил меру пресечения арестованной заместительнице председателя правительства региона, руководительнице комплекса социальной сферы области, обвиняемой в превышении должностных полномочий, и отправил ее под домашний арест. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Ивановской области.

Речь идет об Ирине Эрмиш. Суд изменил ей меру пресечения на срок два месяца — по 6 ноября 2024 года. Кроме того, фигурантке запрещено общаться с кем бы то ни было без разрешения следователя, не считая родственников. Также без разрешения следователя ей запрещено отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи, в том числе и интернет.

Суд арестовал Эрмиш 12 июля. Она и второй фигурант дела Сергей Зобнин заключили с компанией госконтракты на капитальный ремонт на 805 миллионов рублей, но похитили большую часть денег.

