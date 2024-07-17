В российском городе открыли памятник Маяковскому «на стиле»

В Калининграде открыли памятник Маяковскому с ноутбуком и наушниками

В Калининграде возле библиотеки имени Маяковского установили новую скульптуру, изображающую поэта сидящим с ноутбуком и в наушниках. Об этом сообщает издание «Клопс».

Памятник работы скульптора Александр Брага установили на улице Богдана Хмельницкого, публике его представили 15 июля. Поэт представлен сидящим на скамейке с ноутбуком на коленях. На его голове — наушники, надетые поверх кепки, а на ботинках — красные шнурки.

«Мы хотели быть в духе Владимира Маяковского и при этом чтобы было стильно, креативно, нестандартно. Он на стиле, он свой», — прокомментировала Юлия Серещева, заместитель директора библиотеки. Горожанам памятник понравился. Некоторые, однако, заявили, что не сразу узнали поэта.

Ранее в Тынде открыли памятник строителям Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Он отлит из бронзы и представляет собой сюжеты из жизни строителей — укладку пути, досуг и быт. На одном из фрагментов памятника изображен медведь, который машет лапой из леса.