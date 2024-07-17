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19:58, 17 июля 2024Силовые структуры

В российском городе вынесли приговор членам банды за разбойные нападения на салоны связи

В Петербурге членов банды осудили за разбойные нападения на салоны связи

Кадр: прокуратура г. Санкт-Петербурга

В Петербурге суд вынес приговор участникам банды Александру Боковому и Максиму Малкину за разбойные нападения на салоны связи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

Мужчины признаны виновными по части 4 статьи 162 («Разбой, совершенный в составе организованной группы, с применением оружия или угрозой его применения в крупном и особо крупном размерах») и части 1 статьи 209 («Руководство и участие в банде») УК РФ. Боковой получил 19 лет колонии строгого режима, а Малкин — 13 лет.

По данным ведомства, с 2014 года по 2020 год осужденные с оружием и средствами маскировки врывались в салоны связи в Петербурге, похищая оттуда деньги и мобильные телефоны. Одно из таких нападений Малкин совершил в Москве. Ущерб от преступной деятельности фигурантов составил более девяти миллионов рублей.

Ранее стало известно, что в Тюмени суд приговорил 53-летнего местного жителя, работавшего таксистом, к 10 годам колонии строгого режима за кражи вещей пьяных пассажиров.

 

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      Екатерина Кашурникова
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