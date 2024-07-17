В Российской армии рассказали об устранении «жирной цели» под Донецком

В Российской армии рассказали об устранении «жирной цели» в районе Урожайного

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили «жирную цель» — украинскую колесную самоходную гаубицу «Богдану» в районе Урожайного в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом телеканалу Russia Today сообщил военнослужащий с позывным Воробей.

По его словам, когда разведывательные беспилотники ВС России заметили на лесополосе военный объект, военнослужащие приняли его за танк. Однако это оказалась «Богдана», которую российские военные с первого раза поразили из самоходной системы «Гиацинт-С».

Офицер также рассказал, что ситуация в Урожайном складывается в пользу ВС России. «Противник не теряет надежду вернуть утраченные позиции, держим оборону, стараемся не допустить прорыва противника», — заключил он.

Ранее группировка «Восток» ВС России взяла под контроль Урожайное в ДНР. По данным Министерства обороны, в настоящее время там проводят разминирование местности и зачистку от остатков очагов украинской армии.