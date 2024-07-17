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18:20, 17 июля 2024Ценности

В сети нашли способ заработать на покушении на Дональда Трампа

В сети начали продавать кеды с изображением Трампа после покушения на митинге

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

В сети нашли способ заработать на покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, произошедшем на митинге в Пенсильвании. Об этом сообщает USA Today.

Сторонники политика выпустили лимитированные кеды FIGHT FIGHT FIGHT, на которых изображен Трамп сразу после выстрела и флаг США. Всего покупателям будет доступно 5000 пар. Лимитированную обувь уже начали продавать, а рассылка товаров планируется в сентябре-октябре. Стоимость одной пары составляет 299 долларов.

Покушение на Трампа было совершено во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании 13 июля. Выстрелы прозвучали, когда он говорил о своем сопернике Джо Байдене. Кандидат в президенты США получил ранение в ухо. Его прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали с места события.

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      Майя Пономаренко
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