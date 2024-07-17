CNN: в США измерили популярность Трампа продажей печенья с его изображением

В США компания The National Bakery & Deli измерила популярность кандидата на пост президента Дональда Трампа продажей печенья с его изображением. Об этом сообщает телеканал CNN.

В частности, владельцы компании развернули продажу печенья с изображениями Трампа и символикой Республиканской партии в городе Милуоки, где с 15 по 18 июля проходит конвент республиканцев. Однако объемы продаж печенья превысили ожидаемые лимиты, что, по мнению авторов инициативы, говорит о поддержке Трампа избирателями.

Однако, как подчеркнули совладельцы компании Джефф Каллен и Брайан Краусс, они не ожидали такого внимания к их традиционной предвыборной акции и добавили, что традиция выпечки печенья с изображениями обоих кандидатов вызвала противоречивые комментарии в интернете и разделила посетителей пекарни.

Сам Трамп также известен своей любовью к печенью. В частности, 26 августа 2015 года он заявил, что больше никогда не будет есть шоколадное печенье Oreo, поскольку производящая лакомство компания решила перевести производство из Чикаго в Салинос в Мексике. При этом политик известен своими проблемами с лишним весом и желанием от него избавиться.